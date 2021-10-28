"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anma Konseri" Büyük Beğeni Topladı - Haberler
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"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anma Konseri" Büyük Beğeni Topladı

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Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Orkestrası tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anma Konseri" katılımcılardan tam not aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Orkestrası tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anma Konseri" katılımcılardan tam not aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Binasında Aybuse Kaynak korrepetitörlüğünde gerçekleştirilen konserde Solist Ayşe Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.

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