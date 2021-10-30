29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YILI KUTLAMA PROGRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yılı Sayın Kaymakamımız Ahmed ÇELİK ve protokol üyelerinin koronavirüs tedbirlerine uyularak hazır bulunduğu törenle kutlandı.

28 Ekim Perşembe günü Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu ile başlayan Çelenk Töreni programı saygı duruşu akabinde istiklal marşının okunması ve bayrağımızın göndere çekilmesi ile sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kaymakam Ahmed ÇELİK tebrikleri makamında kabul etti.

Kaymakamlık Makamında yapılan programa, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Mustafa ŞAHİN, Belediye Başkanı Cahit ULGAR, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Sayın Kaymakamımız Ahmed ÇELİK'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmanın akabinde tören programı ve Tören geçişine müteakip tören programı sonra erdi.

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