29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

98. YILI KUTLAMA PROGRAMI

28- 29 EKİM 2021

28 Ekim 2021 Perşembe

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı Önü

Saat 13. 00

Atatürk Anıtına Valilik ve Belediye Başkanlığı Çelenklerinin Sunulması Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Tüm Aziz Şehitlerimizin Manevi Huzurunda Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Marşımız Söylenerek Şanlı Bayrağımızın Göndere Çekilmesi

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi;

Saat 13. 30

Atatürk ve Cumhuriyet Konulu Kitap Sergisi Eski ve Yeni Sinop Fotoğrafları Sergisi

(Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Koordinesinde 28 Ekim-01 Kasım 2021 Tarihleri Arasında)

29 Ekim 2021 Cuma

Valilik Makamı

Saat 10. 00

Tebrikat Kabul Töreni

(Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU Valilik Makamı'nda Tebrikatı Kabul Edecektir)

İskele Meydanı Atatürk Anıtı Önü

Saat 10. 30

Sayın Vali ve Belediye Başkanı tarafından Askeri Tören Birliği, Öğrencilerin ve Halkın Bayramını Kutlamaları Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Tüm Aziz Şehitlerimizin Manevi Huzurunda Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Marşımız Söylenerek Şanlı Bayrağımızın Göndere Çekilmesi Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU'nun Günün Anlam ve Önemine İlişkin Konuşması Şiirlerin Okunması Spor Gösterileri (Jimnastik Gösterisi) Solo Zeybek Gösterisi Tören Geçişi Müzik Dinletisi Programı

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni Akabinde Sinop Üniversitesi'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Müzik Dinletisi Programı Sinop Polisevi

Saat 19. 00-20. 00

Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Hükümet Konağı Önü

Saat 20. 30

Fener Alayı

Not: Hava koşullarının uygun olmaması halinde 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10. 30'da İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan Kutlama Programı Sinop Kültür Merkezinde icra edilecektir.

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