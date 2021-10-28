29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yılı Çelenk Sunma Töreni

ÇANAKKALE (Habermetre) - Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıldönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende; Atatürk Anıtı'na Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından çelenk sunumu ardından Tören alanında saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümü Törenleri; 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09: 30'da Valilik makamında tebriklerin kabulü, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10: 30'da Kordon Boyunda kutlama ve resmi geçit töreniyle coşkuyla devam edecek.

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