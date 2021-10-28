29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Futbol Turnuvası' nın final maçı oynandı. İlçede 8 takımın katıldığı turnuvada İlçe Jandarma Komutanlığı' nın takımı ile Şehit Özkan ÇELİKKAYA Çok Programlı Anadolu Lisesi' nin takımları finale kaldı. İki takım arasında yapılan final müsabakasını 6 - 3 İlçe Jandarma Komutanlığı kazandı. Final maçını Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, Kurum Amirleri ve vatandaşlar birlikte izledi.

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