29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Futbol Turnuvası' nın final maçı oynandı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Futbol Turnuvası' nın final maçı oynandı. İlçede 8 takımın katıldığı turnuvada İlçe Jandarma Komutanlığı' nın takımı ile Şehit Özkan ÇELİKKAYA Çok Programlı Anadolu Lisesi' nin takımları finale kaldı. İki takım arasında yapılan final müsabakasını 6 - 3 İlçe Jandarma Komutanlığı kazandı. Final maçını Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, Kurum Amirleri ve vatandaşlar birlikte izledi.
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