29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümü Kutlama Programı
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 98.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA YAPILACAK FAALİYETLER ÇİZELGESİ SIRA
NO
TARİH
SAAT
YER
YAPILACAK FAALİYETLER
SORUMLU KURUM VE KURULUŞ
1
12. 10. 2021
25. 10. 2021
--
Okullar
"Atatürk ve Cumhuriyet" Konulu Resim-Şiir ve Kompozisyon Yarışması
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2
25-26-27. 10. 2021
17. 30
2 Nolu Sentetik Saha
29 Ekim Kurumlar arası Ayak Tenisi Turnuvası Turnuvası
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
3
26. 10. 2021
10. 30
Terme Caddesi - Türk Büyükleri Anıtı
29 Ekim Cumhuriyet Koşusu
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
4
26. 10. 2021
13. 00
Ahi Evran Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
"Cumhuriyet Kavramı ve Ülkemizde Cumhuriyetin Gelişimi" Konulu Konferans
-Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
5
27. 10. 2021
13. 30
Cacabey Meydanı
Bayramın Genel Provası
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlgili
Kurumlar
6
28. 10. 2021
29. 10. 2021
10. 00
Kaman
Satranç Turnuvası
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
7
28. 10. 2021
29. 10. 2021
--
Şehrin Caddeleri
Caddelerin Bayraklarla Donatılması
Kırşehir Belediye Başkanlığı
8
28. 10. 2021
13. 00
Atatürk Anıtı
Cacabey Meydanı
Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni
Özel Kalem Müdürlüğü
9
29. 10. 2021
09. 30
Valilik Makamı
Valimiz Sayın İbrahim AKIN Tarafından Tebriklerin Kabulü
Özel Kalem Müdürlüğü
10
29. 10. 2021
10. 00
Cacabey Meydanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tüm Kurumlar
11
29. 10. 2021
16. 00
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Bahçesi
Öğrencilere Yönelik Şenlik
-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
12
29. 10. 2021
19. 00
Askerlik Şubesi Önü- Cacabey Meydanı
Fener ALAYI
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
13
29. 10. 2021
20. 00
Davetiyelidir
Kabul Töreni
-Özel Kalem Müdürlüğü
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıldönümü bütün yurtta olduğu gibi İlimizde de aşağıdaki program uyarınca günün anlam ve önemine uygun olarak en iyi şekilde kutlanacaktır.
GENEL ESASLAR
1- Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümü Kutlama Törenleri, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00 'te başlayarak 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 24. 00' de sona erecektir.
2- 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'ten itibaren bütün kamu kurumları, özel kuruluşlar, bina ve iş yerleri bayraklarla donatılacaktır.
3- Cumhuriyet Bayramı'nın başladığı, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00' te 3 pare top atışıyla halka duyurulacak ve 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09. 00'da Cumhuriyet' in ilanını temsil eden 3 pare top atışı daha yapılacaktır.
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Ekim 2021 Perşembe Saat: 13. 00- Cacabey Meydanı Atatürk Anıtı)
1- Atatürk Anıtına çelenkler 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te Sayın Vali ve Belediye Başkanı tarafından sunulacaktır.
2- Tören yöneticisinin vereceği işaretle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak İstiklal Marşımız ile birlikte bir emniyet personeli ve bir Jandarma personeli tarafından bayrağımız göndere çekilecektir.
TEBRİKLERİN KABULÜ
(29 Ekim 2021 Cuma 09. 30-09. 50 Saatleri Arası - Valilik Makamı)
1- 29 Ekim 2021 Cuma günü 09. 30 - 09. 50 saatleri arasında Valilik Makamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Valimiz Sayın İbrahim AKIN, protokol sırasına göre tebrikleri kabul edecektir.
KUTLAMA TÖRENİ
Ekim 2021 Cuma Saat: 10. 00 - Cacabey Meydanı)
1- 29 Ekim 2021 Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığı Tören Kıtası, Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi ile İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek öğrenciler ve törene katılacak diğer birimler en geç saat 09. 30'da Tören Alanında yerlerini almış olacaklardır.
2- Saat 10. 00' da Sayın Valimiz, beraberinde Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların bayramını kutlayacaklardır. Kutlamadan sonra Sayın Valimiz ve beraberindekilerin Şeref Tribünündeki yerini almalarıyla İstiklal Marşı ile bayrağımız göndere çekilecektir.
3- Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini belirten konuşma Valimiz Sayın İbrahim AKIN tarafından yapılacaktır.
4- Belediye Başkanlığı Mehteran Bölüğü tarafından marşlar sunulacaktır.
5- İki öğrenci tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okunacaktır.
6- Halk Oyunları gösterimi yapılacaktır.
7- Resim, şiir, kompozisyon, turnuvalar ve Cumhuriyet Koşusu yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecektir.
8- İl Jandarma Komutanlığı Tören Kıtası, Gaziler, Üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenecek okul öğrencileri, Gençlik Merkezi öğrencileri ve sporcular, halk oyunları ekipleri, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bando takımı eşliğinde merasim yönetmeliğine uygun olarak Tören Geçişi yapacaklardır.
FENER ALAYI
(29 Ekim 2021 Cuma Saat: 19. 00 - Güzergah: Askerlik Şubesi Önü- Cacabey Meydanı)
1- İl Protokolü, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleşecektir.
Bu program görevliler için emir, sayın halkımız için davetiye yerine geçerlidir.
İL KUTLAMA KOMİTESİ