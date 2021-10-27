29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümü Kutlama Programı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA YAPILACAK FAALİYETLER ÇİZELGESİ SIRA

NO

TARİH

SAAT

YER

YAPILACAK FAALİYETLER

SORUMLU KURUM VE KURULUŞ

1

12. 10. 2021

25. 10. 2021

--

Okullar

"Atatürk ve Cumhuriyet" Konulu Resim-Şiir ve Kompozisyon Yarışması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2

25-26-27. 10. 2021

17. 30

2 Nolu Sentetik Saha

29 Ekim Kurumlar arası Ayak Tenisi Turnuvası Turnuvası

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

3

26. 10. 2021

10. 30

Terme Caddesi - Türk Büyükleri Anıtı

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

4

26. 10. 2021

13. 00

Ahi Evran Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

"Cumhuriyet Kavramı ve Ülkemizde Cumhuriyetin Gelişimi" Konulu Konferans

-Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

5

27. 10. 2021

13. 30

Cacabey Meydanı

Bayramın Genel Provası

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlgili

Kurumlar

6

28. 10. 2021

29. 10. 2021

10. 00

Kaman

Satranç Turnuvası

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

7

28. 10. 2021

29. 10. 2021

--

Şehrin Caddeleri

Caddelerin Bayraklarla Donatılması

Kırşehir Belediye Başkanlığı

8

28. 10. 2021

13. 00

Atatürk Anıtı

Cacabey Meydanı

Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni

Özel Kalem Müdürlüğü

9

29. 10. 2021

09. 30

Valilik Makamı

Valimiz Sayın İbrahim AKIN Tarafından Tebriklerin Kabulü

Özel Kalem Müdürlüğü

10

29. 10. 2021

10. 00

Cacabey Meydanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Tüm Kurumlar

11

29. 10. 2021

16. 00

Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Bahçesi

Öğrencilere Yönelik Şenlik

-Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

12

29. 10. 2021

19. 00

Askerlik Şubesi Önü- Cacabey Meydanı

Fener ALAYI

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13

29. 10. 2021

20. 00

Davetiyelidir

Kabul Töreni

-Özel Kalem Müdürlüğü

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıldönümü bütün yurtta olduğu gibi İlimizde de aşağıdaki program uyarınca günün anlam ve önemine uygun olarak en iyi şekilde kutlanacaktır.

GENEL ESASLAR

1- Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümü Kutlama Törenleri, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00 'te başlayarak 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 24. 00' de sona erecektir.

2- 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'ten itibaren bütün kamu kurumları, özel kuruluşlar, bina ve iş yerleri bayraklarla donatılacaktır.

3- Cumhuriyet Bayramı'nın başladığı, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00' te 3 pare top atışıyla halka duyurulacak ve 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09. 00'da Cumhuriyet' in ilanını temsil eden 3 pare top atışı daha yapılacaktır.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Ekim 2021 Perşembe Saat: 13. 00- Cacabey Meydanı Atatürk Anıtı)

1- Atatürk Anıtına çelenkler 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te Sayın Vali ve Belediye Başkanı tarafından sunulacaktır.

2- Tören yöneticisinin vereceği işaretle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak İstiklal Marşımız ile birlikte bir emniyet personeli ve bir Jandarma personeli tarafından bayrağımız göndere çekilecektir.

TEBRİKLERİN KABULÜ

(29 Ekim 2021 Cuma 09. 30-09. 50 Saatleri Arası - Valilik Makamı)

1- 29 Ekim 2021 Cuma günü 09. 30 - 09. 50 saatleri arasında Valilik Makamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Valimiz Sayın İbrahim AKIN, protokol sırasına göre tebrikleri kabul edecektir.

KUTLAMA TÖRENİ

Ekim 2021 Cuma Saat: 10. 00 - Cacabey Meydanı)

1- 29 Ekim 2021 Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığı Tören Kıtası, Kırşehir Ahi Evran

Üniversitesi ile İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek öğrenciler ve törene katılacak diğer birimler en geç saat 09. 30'da Tören Alanında yerlerini almış olacaklardır.

2- Saat 10. 00' da Sayın Valimiz, beraberinde Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların bayramını kutlayacaklardır. Kutlamadan sonra Sayın Valimiz ve beraberindekilerin Şeref Tribünündeki yerini almalarıyla İstiklal Marşı ile bayrağımız göndere çekilecektir.

3- Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini belirten konuşma Valimiz Sayın İbrahim AKIN tarafından yapılacaktır.

4- Belediye Başkanlığı Mehteran Bölüğü tarafından marşlar sunulacaktır.

5- İki öğrenci tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okunacaktır.

6- Halk Oyunları gösterimi yapılacaktır.

7- Resim, şiir, kompozisyon, turnuvalar ve Cumhuriyet Koşusu yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecektir.

8- İl Jandarma Komutanlığı Tören Kıtası, Gaziler, Üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenecek okul öğrencileri, Gençlik Merkezi öğrencileri ve sporcular, halk oyunları ekipleri, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bando takımı eşliğinde merasim yönetmeliğine uygun olarak Tören Geçişi yapacaklardır.

FENER ALAYI

(29 Ekim 2021 Cuma Saat: 19. 00 - Güzergah: Askerlik Şubesi Önü- Cacabey Meydanı)

1- İl Protokolü, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bu program görevliler için emir, sayın halkımız için davetiye yerine geçerlidir.

İL KUTLAMA KOMİTESİ

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