29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI28 EKİM PERŞEMBE13: 00 Çelenk Sunma Töreni ( Musa CAN Meydanı Atatürk Anıtı )13: 30 Erfelek Kestane Kebap Şenliği ( Musa CAN Meydanı )29 EKİM CUMA10: 00 Tebrikatın Kabulü(...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI28 EKİM PERŞEMBE13: 00 Çelenk Sunma Töreni ( Musa CAN Meydanı Atatürk Anıtı )13: 30 Erfelek Kestane Kebap Şenliği ( Musa CAN Meydanı )29 EKİM CUMA10: 00 Tebrikatın Kabulü( Kaymakamlık Makamı )10: 30 Kutlama Programı( Musa CAN Meydanı Atatürk Anıtı Önü )-Kaymakam Sayın Burak Bozkurt GÜRSES ve Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN' un katılımcıların bayramlarını kutlaması-Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Maşımızın okunması-Kaymakam Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' in konuşması-Kutlama Programının İcrası-Ödül Töreni18: 30 Fener Alayı( İlçe Jandarma Komutanlığı önünden Musa CANMeydanına yürüyüş )19: 23 Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıHavai Fişek Gösterisi
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