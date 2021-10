29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 28 EKİM PERŞEMBE 13: 00 Çelenk Sunma Töreni ( Musa CAN Meydanı Atatürk Anıtı ) 13: 30 Erfelek Kestane Kebap Şenliği ( Musa CAN Meydanı ) 29 EKİM CUMA 10: 00 Tebrikatın Kabulü( Kaymakamlık Makamı ) 10: 30 Kutlama Programı( Musa CAN Meydanı Atatürk Anıtı Önü ) -Kaymakam Sayın Burak Bozkurt GÜRSES ve Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN' un katılımcıların bayramlarını kutlaması -Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Maşımızın okunması -Kaymakam Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' in konuşması -Kutlama Programının İcrası -Ödül Töreni 18: 30 Fener Alayı( İlçe Jandarma Komutanlığı önünden Musa CAN Meydanına yürüyüş ) 19: 23 Saygı Duruşunda Bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması Havai Fişek Gösterisi

