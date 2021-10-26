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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl coşkusunu yaşıyoruz" dedi.

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl coşkusunu yaşıyoruz" dedi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98'i'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bugün bağımsız bir ülkede, özgürce dalgalanan bayrağımızın gölgesinde birlik ve beraberlik içinde yaşamamızın en büyük teminatı Cumhuriyet'tir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır" sözlerini anımsatan Dr. Yıldırım, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl dönümünde bu büyük gururu bizlere yaşattıkları için bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum." - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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