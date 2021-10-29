29 Ekim Cuma yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Televizyonda bugün neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
29 Ekim 2021 Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 29 Ekim Cuma TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa/ Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
20:00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
23.45 Elkızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık/ Yeni Bölüm
13:00 Bir Başka Güzel/ Yeni Bölüm
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın/ Yeni Bölüm
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk/ TV'de İlk
22:45 Mucize Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Kahvaltı Haberler i
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
07:30 Hayat Sevince Güzel
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:30 Eyvah Eyvah 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Tek Yürek
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
11:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
14:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
16:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:45 Gönül Dağı
İşte bugünkü dizi, program ve filmler
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
20:00 Eyvah Eyvah 3
20:00 Arka Sokaklar
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Mucize Aşk/ TV'de İlk
20.00 Aşk Mantık İntikam
20:00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm