29 Ekim Cuma yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Televizyonda bugün neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

29 EKİM CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa/ Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

23.45 Elkızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık/ Yeni Bölüm

13:00 Bir Başka Güzel/ Yeni Bölüm

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın/ Yeni Bölüm

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk/ TV'de İlk

22:45 Mucize Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Kahvaltı Haberler i

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

07:30 Hayat Sevince Güzel

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:30 Eyvah Eyvah 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Tek Yürek

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

10:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

11:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

14:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

16:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:45 Gönül Dağı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, program ve filmler

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

20:00 Eyvah Eyvah 3

20:00 Arka Sokaklar

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Mucize Aşk/ TV'de İlk

20.00 Aşk Mantık İntikam

20:00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm

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