29 Ekim Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 29 Ekim Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Ekim Cuma İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7862491

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk/ YASSIÖREN mah DOLUNAY, FIRAT sk bölgelerinde 29/10/2021 02:00:00 - 29/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7849835

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, NAZARLIK DERE, OCAK ÇIKMAZI, REHBER ÇIKMAZI, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk/ KOCATAŞ mah CANFES sk bölgelerinde 29/10/2021 09:00:00 - 29/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 7853333

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 55., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 29/10/2021 00:00:00 - 29/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7853337

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10/1., 11., 11/3., 11/5., 13., 15., 16., 217., 218., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6., 223., 224., ZÜBEYDE HANIM sk/ SÜMER mah MERV sk bölgelerinde 29/10/2021 02:30:00 - 29/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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