29 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
29 Ekim 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Serie A Özetler
09:35 Süper Lig Goller
09:45 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 İngiltere Premier Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Özetler
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:50 Süper Lig Goller
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Taktik Analiz