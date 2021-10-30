29 Ekim 2021 Haberleri
29 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- 29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi
- Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen esnafın gözaltına alınmasına DEVA Partili Yeneroğlu'ndan tepki: Akıl tutulması
- Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı
- Mustafa Sarıgül, yanına gittiği gençler kendisini tanımayınca neye uğradığını şaşırdı
- ABD'den 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
- Trabzonspor'da çapraz bağları kopan Gervinho sezonu kapattı
- Kendisini terk eden eşinin baba evini basan koca, ailenin 4 ferdine kurşun yağdırdı
- Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası
- Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı
- Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
- İkinci Tosuncuk vakası! Cloud Shopping sistemi patladı, üyeler parasının peşine düştü
- Yunanistan'a giden Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz
- AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 128 milyar doları pandemide harcadık
- Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi
- Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı
- Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta gece de kutlanıyor
- Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu
- Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı
- Biden 'denizaltı' krizinden sonra Macron'la ilk kez bir araya geldi: Beceriksizce davrandık
- Elazığ'da minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe eski yöneticisi Aram Markaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam
- Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu
- Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler
- Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor
- Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir
- Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı
- ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır
- Aşı karşıtı adam, eylemde işin içine Bakan Soylu'yu katıp polise tehditler savurdu: Açığa alınacağını biliyor musun?
- Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada
- Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı
- Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi
- Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar
- Aile Bakanlığı'ndan çok tartışılacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin
- Fenerbahçe taraftarı hocasına sahip çıktı! 'Respect Pereira' etiketiyle gündeme damga vurdular
- Gigi Hadid ve Zayn Malik yollarını ayırdı! İşte 6 yıllık ilişkinin bitmesinin nedeni
- Yasa boğan ölüm! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
- Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen esnaf gözaltına alındı
- Koeman'ın kovulması en çok Beşiktaş'a yaradı! Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
- Denizli'de sağlık çalışanlarına ithafen yapılan tartışmalı heykeller kaldırıldı
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