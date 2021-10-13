28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı (2) - Haberler
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28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı (2)

GÖZALTI SAYISI 207'YE ÇIKTIDün sabah saatlerinde 28 ilde, 20 örgütlü yapı ve hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiye yönelik başlatılan 'Çekirge' operasyonunda; 207 kişi gözaltına alınırken, 28 şüpheliyle ilgili yakalama faaliyetleri devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 207'YE ÇIKTI

Dün sabah saatlerinde 28 ilde, 20 örgütlü yapı ve hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiye yönelik başlatılan 'Çekirge' operasyonunda; 207 kişi gözaltına alınırken, 28 şüpheliyle ilgili yakalama faaliyetleri devam ediyor. Emniyete davet edilerek ifadeleri alınacak olan 151 kişiden, 70'inin işlemleri ise tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen 23 kişiden 3'ü tutuklandı.Yapılan aramalarda; 4 adet yivli tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek, 6 adet bilezik, 15 adet altın, çok sayıda dijital materyal, sahte ehliyet, çek, senet, muska, reçete, fatura, tapu, kaşe ile diğer belgeler, farklı marka ve nitelikte ilaç ile medikal malzemeler ele geçirildi.


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Haber: 28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı (2) - Haberler
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