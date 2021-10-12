28 ilde 20 suç örgütüne yönelik

Operasyona hazırlanan ekipler

Araçların emniyetten çıkışı

Evlerde arama yapılması

Ele geçirilen silahlar

Bulunan altınların fotoğrafı ANKARA - İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.