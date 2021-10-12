28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı
Operasyona hazırlanan ekipler Araçların emniyetten çıkışı Evlerde arama yapılması Ele geçirilen silahlar Bulunan altınların fotoğrafı ANKARA - İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun...
Operasyona hazırlanan ekipler
Araçların emniyetten çıkışı
Evlerde arama yapılması
Ele geçirilen silahlar
Bulunan altınların fotoğrafı ANKARA - İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.
Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.