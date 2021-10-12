28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı - Haberler
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28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı

AA - Haberler | Güncel

Operasyona hazırlanan ekipler Araçların emniyetten çıkışı Evlerde arama yapılması Ele geçirilen silahlar Bulunan altınların fotoğrafı ANKARA - İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun...

Operasyona hazırlanan ekipler

Araçların emniyetten çıkışı

Evlerde arama yapılması

Ele geçirilen silahlar

Bulunan altınların fotoğrafı ANKARA - İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik Çekirge operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik Çekirge operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik Çekirge operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik
AA - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı

 Son Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattı

Son Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattı

 Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun...

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun...
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Haber: 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı - Haberler
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