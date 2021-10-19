28 gram esrar 2 gram tohumu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 gram esrar 2 gram tohumu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
28 gram esrar 2 gram tohumu ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekiplerinin gün ağarırken yaptıkları ortak operasyonda 2 gram kenevir tohumu ve 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM ekiplerinin gün ağarırken yaptıkları ortak operasyonda 2 gram kenevir tohumu ve 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce ili Merkez ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Duraklar Köyü mevkiinde akşam saatlerinde KOM Şubesi ortak yaptıkları yol kontrolünde minibüste yolcu olarak bulunan F.T.'nin uyuşturucu maddeyi A. A.'dan aldığını beyan etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan adli arama talebi üzerine şüphelinin evine 04.00-07.00 saatlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada yaklaşık 2 gram kenevir tohumu ve toplamda 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A. A. Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

 Vahşice öldürülüp toprağa gömülen adamın kafatasını hayvanlarını otlatan çoban buldu

Vahşice öldürülüp toprağa gömülen adamın kafatasını hayvanlarını otlatan çoban buldu

 Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu

Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title