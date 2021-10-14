28 Ekim yarım gün mü, 28 Ekim okullar tatil mi?
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanı "2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim resmi tatil mi?, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 ekim yarım gün mü?" soruları tüm vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü, 28 Ekim okullar tatil mi?
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Türkiye'nin
diye merak edenler için sevindirici haber, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 28 Ekim Perşembe yarım gün olacak ve yarım gün çalıştıktan sonra resmi tatil başlayacak.
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.
Bilindiği üzere 29 Ekim, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tarihinde resmi tatil dolayısıyla resmi daireler ile birlikte eczaneler de faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim'de ise yarım günlük tatil söz konusu.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.
Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir