28 Ekim ve 29 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 98'inci yıl dönümü olacak. Peki, 28 Ekim okullar yarım gün mü? Okullar tatil mi? 28 Ekim'de dersler yarım gün mü? İşte, ayrıntılı bilgiler.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor. 28 Ekim Perşembe günü okullar yarım gün açık olacak.

OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

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