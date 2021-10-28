Masterchef Türkiye hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye'nin 101. bölümünde 3. takım oyunu oynandı. Büyük heyecan ve mücadele içerisinde yaşanan mücadele vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Masterchef ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar konuyla ilgili internette en çok "MasterChef Türkiye'de haftanın 3. takım oyununu hangi takım kazandı? 28 Ekim Masterchef Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 28 Ekim hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 28 Ekim Mavi mi, kırmızı takım mı kazandı?" soruları araştırılmaya başlandı. Masterchef Türkiye ile ilgili detaylar haberimizde

MASTERCHEF TÜRKİYE 28 EKİM HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde şefler takımlardan Sıkıcık Çorbası, Dolamber Böreği, Kelem Dolması, Küpte Et, İncir Tatlısı yapmalarını istedi. Heyecan ve mücadelenin zirveye ulaştığı büyük mücadelede yarışmacılar potadan uzak durabilmek için bütün hünerlerini sergiledi. Yapılan oylama sonrası 18-17'lik sonuç ile bu hafta 3. kez kazanan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımda yer alan Dilara, Sergen, Emre, Pelin, Eren, Azize son MasterChef Türkiye'nin son 12 içerisinde kalmayı garantileyen yarışmacıları arasında yer aldı.

Masterchef Türkiye'deki oylama ise şu şekilde;

İncir Tatlısı ---> 5-2 ---> Mavi Takım

Küpte Et ---> 5-2 --->Kırmızı Takım

Kelem Dolması ---> 5-2 ---> Mavi Takım

Dolamber Böreği ---> 5-2 ---> Kırmızı Takım

Sıkıcık Çorbası ---> 3-4 ----> Kırmızı Takım

Genel Skor ---> 18-17 ----> Kırmızı Takım

KAZANAN: KIRMIZI TAKIM

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