Resmi tatillerde hastaneler, eczaneler ve aile hekimleri çalışma durumları farklılık göstermekte. Peki, 28 Ekim'de hastaneler açık mı? 28- 29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu? Eczaneler ve hastaneler yarın açık mı, kapalı mı? İşte detaylar haberimizde...

ECZANELER YARIN AÇIK MI, KAPALI MI, 28-29 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olacak. Ancak 28 Ekim Perşembe öğlene kadar tüm eczaneler açık olacak. Mahallenizdeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için en yakın eczaneye gidebilirsiniz.

HASTANELER YARIN (PERŞEMBE) AÇIK MI, 28-29 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?

Hastaneler 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar tüm bölümlerde öğleden sonra ise sadece acil bölümlerde hizmet verecekler. Ancak aşı ile ilgili bir engel bulunmuyor. Aşı randevusu olan kişiler giderek aşılarını olabilirler.

Aile hekimleri de aynı hastaneler gibi varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verecek. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için bu sistem uygulanacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim'de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

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