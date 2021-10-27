Belediye binalarında işleri bulunan vatandaşlar 28 Ekim tarihinde belediyelerin açık mı kapalı mı olduklarını merak ediyorlar. Resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar belediyelerin açık olup olmadıklarını araştırıyorlar. Peki, 28 Ekim belediyeler açık mı? 28 Ekim belediyeler açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe belediyeler çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM BELEDİYELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021 ? 28 EKİM 2021 PERŞEMBE BELEDİYELER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim tarihinde belediyeler öğlen vaktine kadar, yani yarım gün çalışacaklar. Öğleden sonrası tatil olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise belediyeler tam gün tatil yapacak.

BELEDİYE BİNALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Belediyeler 09.00 - 12.00/ 13.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

28 ekim belediyeler açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe belediyeler çalışıyor mu?

Belediye binalarında işleri bulunan vatandaşlar 28 Ekim tarihinde belediyelerin açık mı kapalı mı olduklarını merak ediyorlar. Resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar belediyelerin açık olup olmadıklarını araştırıyorlar. Peki 28 ekim belediyeler açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim 2021 Perşembe belediyeler çalışıyor mu?

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet