Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bankaların 28 Ekim'de de hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. 29 Ekim öncesi vatandaşlar 28 Ekim bankalar yarım gün mü merak etti.

28 EKİM BANKALAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 tarihinde Borsa İstanbul da çalışmalarını yarım gün şeklinde yapacak. Bu yüzden bankalar 28 Ekim yarım gün hizmet verecektir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

Cumhuriyet milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreçler için seçtiği ve milletvekilleri aracılığı ile kullandığı yönetim biçimi olmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde kutlanan önemli milli bayramlardan birisi olmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin resmen kurulduğu tarih 29 Ekim olmaktadır. Ulu Önder Atatürk diğer milli bayramlarda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da gelecek nesillere miras olarak bırakmıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin yönetim biçimi de Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim gününü her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlamaktayız.

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