28 Ekim 2021 yarım gün mü? 28 ekimde okul var mı? Perşembe günü okul yarım gün mü?

28 Ekim 2021 yarım gün mü? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Perşembe günü okul yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelirken arefesinin genel olarak kamu ve özel sektörde yarım gün olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz seneler göz önüne alınınca konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, 28 ekim Perşembe yarım gün mü, okullar ve devlet daireleri açık mı? 28 ekimde okul var mı? İşte 28 Ekim resmi tatiline ilişkin detaylar...

28 EKİM 2021 YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak nitelendirilen tarihlerden biridir. Bu nedenle 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılıyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet veremiyor.

28 29 EKİM BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul'un 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet verecek.

29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk gelmekte olup, tam gün resmi tatildir.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 EKİM NE ZAMAN BAYRAM İLAN EDİLDİ?

Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü cumhuriyetin ilanını kutladı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile cumhuriyetin ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu.

Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. Teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı. TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana ''Milli Bayram'' olarak kutlanmaya başlandı.

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