28 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
28 Ekim 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
03:30 Futbol Anadolu
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:35 İspanya La Liga Özetler
13:45 Süper Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:45 İtalya Serie A Özetler
19:50 İspanya La Liga Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol