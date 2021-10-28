28 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

03:30 Futbol Anadolu

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Serie A Özetler

13:35 İspanya La Liga Özetler

13:45 Süper Lig Panorama

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:45 İtalya Serie A Özetler

19:50 İspanya La Liga Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

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