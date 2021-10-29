28 Ekim 2021 Haberleri
28 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
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- Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini veremiyor
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