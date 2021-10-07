28-29 Ekim tatil mi? 29 Ekim resmi mi, yarım gün mü? 29 Ekim hafta içi mi, hangi gün?

Tarihimiz açısından büyük önem taşıyan 29 Ekim her yıl özel etkinlikler düzenlenerek kutlanıyor. Bu yılda 29 Ekim beklenirken bu özel gün hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşlar 29 Ekim hakkında 29 Ekim resmi mi, yarım gün mü? 29 Ekim hafta içi mi, hangi gün gibi soruların yanıtlarını araştırdı 29 Ekim tatil mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de Cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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