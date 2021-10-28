Hastaneler vatandaşların 7/24 ihtiyaç duyduğu kuruluşların başında geliyor. Özel hastanelerin veya devlet hastanelerinin resmi tatiller çalışma durumu hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bazı özel - devlet kurum ve kuruluşları resmi tatil yapmakta. Bu nedenle vatandaşlar 28 - 29 ekim hastaneler açık mı? Bugün hastaneler açık mı? Hastaneler kaça kadar açık? Hastanelerde acil açık mı? sorularını araştırıyor. Peki, 28 - 29 ekim hastaneler açık mı? Bugün hastaneler açık mı? Hastaneler kaça kadar açık? Hastanelerde acil açık mı? İşte detaylar...

28 - 29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar tüm bölümler için hastaneler açık kalacak fakat öğleden sonra yalnızca hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Aşı ile ilgili bir engel bulunmamakta. Aşı randevusu olan kişiler sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını olabilirler.

Aile hekimleri de aynı şekilde resmi tatil düzeninde çalışacak. 28 Ekim Perşembe günü öğlene kadar açık kalacak.

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