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İL HIFZISSIHHA KURULU KARAR TARİHİ: 28. 10. 2021

KARAR NO : 36 28. 10. 2021 Tarihli 36 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İlgi: İçişleri Bakanlığı'nın 28. 10. 2021 tarih ve 17428 sayılı Genelgesi.

İlimiz Genelinde;

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığının 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgeleriyle getirilen, hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında?

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmelerine, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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