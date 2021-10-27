27 Ekim elektrik kesintisi! AYEDAŞ BEDAŞ SEDAŞ arıza, kesinti duyuruları! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

27 Ekim elektrik kesintisi saatleri araştırılıyor.Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 27 Ekim Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Ekim Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, 25 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte, AYEDAŞ BEDAŞ SEDAŞ arıza, kesinti duyuruları!

27 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

27 EKİM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 27 EKİM

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ BUGÜN

NO: 7849947

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, ATASEV, AYCAN, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KIR, KORE, MİRAÇ, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, TURGAY, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 27/10/2021 01:00:00 - 27/10/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854610

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BAYRAK, BİLEN, BİNKAN, DOLMABAHÇE, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YENİHAMAM sk bölgelerinde 27/10/2021 02:00:00 - 27/10/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854637

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk/ KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 27/10/2021 03:00:00 - 27/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7853316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 27/10/2021 09:00:00 - 27/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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