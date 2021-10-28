27 Ekim 2021 Haberleri
27 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi
- Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
- Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı
- Rayo Vallecano, Falcao'nun golüyle Barcelona'yı yendi
- Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı
- Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı
- Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı
- Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
- Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı
- Mansur Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz desteği! İhtiyaç sahiplerine Aralık ayında 500 TL verilecek
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır
- Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi
- Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi
- Son Dakika: ABD Sağlık Bakanlığı'nda bomba paniği! Kongre binasına çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı
- Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
- Kamyonun altında kalan araçta hayatını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi
- 37 yaşındaki avukat evinde başından vurulmuş halde bulundu
- İzzet Yıldızhan'dan tartışma yaratan sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
- Tartıştığı kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
- Müge Anlı'da deşifre olan Güldane Biçer cinayetiyle ilgili katil zanlısı kocadan mahkemede kan donduran savunma
- Diyanet'ten 'alkollü içecek gideri' iddiasına yalanlama: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
- Devlet kanalında çalışan güzel spor spikeri, yayında büyük skandala imza attı! Hemen kovuldu
- Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
- Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Genç kızlar, yanlışlıkla babalarını yedi
- Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
- Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
- Mısır tarlasında yürüyen çobanlar gördüklerinde ayakları geri geri gitti! Cenini kordon bağıyla birlikte atmışlar
- Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
- Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmedeki madde can sıktı
- Oğluna şiddet gösterdiğini ileri sürdüğü öğretmene kafa attı
- Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL oldu
- 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı
- Vahşice katledilen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş
- Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardından iflas etti
- Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde birleşti
- Emekli polis, karısını ve kızını yaraladıktan sonra intihar etti
- Sürekli Fatih Terim'le kıyaslanan Sergen Yalçın noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala çıkışı: Gereği neyse bunu yapacağız
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet