27 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı - Haberler
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27 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
27 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı

27 Ekim 2021 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kardeşlerim

03:35 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:50 Maraşlı

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

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