27.10.2021 Basın Duyurusu (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Programı)

CUMHURİYET BAYRAMININ 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

28 EKİM 2021 PERŞEMBE:

SAAT : 13. 00

ETKİNLİK 1 : Çelenk Sunma Töreni

YER : Anıtpark

ÇELENK SUNMA TÖREN PROGRAMI

Tören Programının Takdimi Çelenklerin Anıta Konulması Bir Dakikalık Saygı Duruşu İstiklal Marşı Törenin Sona Ermesi

28 EKİM 2021 PERŞEMBE:

SAAT : 19. 00

ETKİNLİK 2 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı

YER: : Başlangıç Noktası - Park 75

Bitiş Noktası - Kent Meydanı

SAAT : 20. 00

ETKİNLİK 3 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri

YER: : Kent Meydanı

29 EKİM 2021 CUMA:

SAAT : 09. 30

ETKİNLİK 1 : Tebrikat Töreni

YER : Valilik Makamı

29 EKİM 2021 CUMA:

SAAT : 10. 00

ETKİNLİK 2 : Tören Programı

YER : Valilik Önü

GEÇİT TÖRENİ PROGRAMI :

09. 50-10. 00 Tebrikat Töreni sona erdikten sonra protokolün tribündeki yerlerini alması

10. 00-10. 10 Sayın Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından halkımızın, öğrencilerin ve Tören Birliklerinin bayramının kutlanması

Bandonun yerini alması, İstiklal Marşı Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı Mesajı Okunması 10. 20-10. 30 Sayın Valimizin konuşmaları

10. 30-10. 45 Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması

10. 45-11. 15 Halk oyunları gösterisi

11. 15-11. 30 Büyükşehir Belediye Bandosu Müzik Dinletisi

11. 30-12. 00 Tören Geçişi

NOT:

Hava muhalefeti olması durumunda Çelenk Sunma ve Tebrikat töreni hariç diğer etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde (Büyük Salon) yapılacaktır.

29 EKİM 2021 CUMA:

SAAT : 19. 00

ETKİNLİK 3 : Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

YER : Divan Otel

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet