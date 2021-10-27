27.10.2021 Basın Duyurusu (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Programı)
CUMHURİYET BAYRAMININ 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI28 EKİM 2021 PERŞEMBE: SAAT : 13. 00ETKİNLİK 1 : Çelenk Sunma TöreniYER : AnıtparkÇELENK SUNMA TÖREN PROGRAMITören Programının Takdimi Çelenklerin Anıta Konulması Bir Dakikalık Saygı Duruşu İstiklal Marşı Törenin Sona Ermesi28 EKİM 2021 PERŞEMBE:...
CUMHURİYET BAYRAMININ 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI
28 EKİM 2021 PERŞEMBE:
SAAT : 13. 00
ETKİNLİK 1 : Çelenk Sunma Töreni
YER : Anıtpark
ÇELENK SUNMA TÖREN PROGRAMI
Tören Programının Takdimi Çelenklerin Anıta Konulması Bir Dakikalık Saygı Duruşu İstiklal Marşı Törenin Sona Ermesi
28 EKİM 2021 PERŞEMBE:
SAAT : 19. 00
ETKİNLİK 2 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı
YER: : Başlangıç Noktası - Park 75
Bitiş Noktası - Kent Meydanı
SAAT : 20. 00
ETKİNLİK 3 : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri
YER: : Kent Meydanı
29 EKİM 2021 CUMA:
SAAT : 09. 30
ETKİNLİK 1 : Tebrikat Töreni
YER : Valilik Makamı
29 EKİM 2021 CUMA:
SAAT : 10. 00
ETKİNLİK 2 : Tören Programı
YER : Valilik Önü
GEÇİT TÖRENİ PROGRAMI :
09. 50-10. 00 Tebrikat Töreni sona erdikten sonra protokolün tribündeki yerlerini alması
10. 00-10. 10 Sayın Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından halkımızın, öğrencilerin ve Tören Birliklerinin bayramının kutlanması
Bandonun yerini alması, İstiklal Marşı Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı Mesajı Okunması 10. 20-10. 30 Sayın Valimizin konuşmaları
10. 30-10. 45 Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması
10. 45-11. 15 Halk oyunları gösterisi
11. 15-11. 30 Büyükşehir Belediye Bandosu Müzik Dinletisi
11. 30-12. 00 Tören Geçişi
NOT:
Hava muhalefeti olması durumunda Çelenk Sunma ve Tebrikat töreni hariç diğer etkinlikler Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde (Büyük Salon) yapılacaktır.
29 EKİM 2021 CUMA:
SAAT : 19. 00
ETKİNLİK 3 : Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
YER : Divan Otel
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.