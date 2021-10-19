27.09.2021 tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı Değerlendirme Sonuçları

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Atanmaya hak kazanan (Başarılı/Asıl) adayın aşağıdaki gerekli belgeleri 27. 10. 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuru yapmayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılır ve yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. Şahsen başvurular mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe kuralına uyularak kabul edilecektir. Ayrıca kurumumuza girişlerde HES kodu istenmektedir. Posta ile yapılan müracaatlarda postadan kaynaklanacak gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Belgeler

1- Atanma talep dilekçesi

2- İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir)

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir) ( Askerliğini yapanlar için Terhis belgesi)

4- 2 adet fotoğraf

5- Kamu kurumunda görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir-(HİTAP)

6- Özel sektörde görev yapanlar veya yapmış olanlar için hizmet belgesi (e-devletten alınabilir)

7- Adli sicil kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)

8- Mal bildirim formu

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