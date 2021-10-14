27.09.2021 TARİHLİ AKADEMİK PERSONEL KADROSU İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - Haberler
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27.09.2021 TARİHLİ AKADEMİK PERSONEL KADROSU İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Habermetre - Haberler | Toplum
27.09.2021 TARİHLİ AKADEMİK PERSONEL KADROSU İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

27. 09. 2021 Tarihli Akademik Personel Kadrosu İlanına Başvuran Adaylar Sonuçlarını Buradan Sorgulayabilirler.

27. 09. 2021 Tarihli Akademik Personel Kadrosu İlanına Başvuran Adaylar Sonuçlarını Buradan Sorgulayabilirler.

Beslenme ve Diyetetik Arş. Gör. Çocuk Gelişimi Arş. Gör. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Arş. Gör. Hemşirelik Öğr. Gör. Çocuk Gelişimi Nitelik : Okul Öncesi Öğretmenliği Öğr. Gör. Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. Aşçılık Öğr. Gör. Mekatronik Müh. İngilizce Arş. Gör.

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Haber: 27.09.2021 TARİHLİ AKADEMİK PERSONEL KADROSU İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - Haberler
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