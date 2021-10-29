26 NFT geliştiricisi, Steam yasağından sonra Valve'a açık mektup gönderdi

26 NFT geliştiricisinden oluşan bir grup Valve'ın Steam'deki oyunlardan Kripto para birimi ve NFT içeren oyunları kaldırması kararından sonra Valve'a açık mektup yazdı.

Fight fort he Future, blockchain platformu Enjin ve Blockchain Game Alliance, 26 blockchain oyun stüdyosuyla birlikte Valve'ı Steam'deki blockchain oyunları ve NFT ile ilgili içerik yasağını geri çekmesini içeren yazdıkları mektuplar şu sözlere yer verdi:

"Valve Şirketi'ne:

Fight fort he Future, Enjin ve Blockchain Game Alliance, 26 blockchain oyun şirketiyle birlikte Valve'ı Steam platformunda blockchain oyunları ve NFT'ler gibi web3 teknolojilerine yönelik yasaklarını geri almaya çağırıyoruz.

DAO'lar ve NFT'ler gibi blockchain teknolojisini ve web3 token tabanlı teknolojileri kullanan oyunlar, oyunların kullanıcı deneyimini olumlu yönde arttırabilir ve kullanıcılar da içerik üreticileri de yeni ekonomik fırsatlar yaratabilir. Özellikle belirteçler, kullanıcılar etkileşim kurması, iş birliği yapması ve daha önce imkansız olan somut dijital dünyalar ve öğeler oluşturması için geniş olanaklar sunar. Bu geliştirmeler oyunları daha merkezi olmayan, demokratik, etkileşimli, oyuncu odaklı sistemler haline getirir. Ayrıca, fikri mülkiyet haklarını hem bağımsı yaratıcılara hem de yerleşik şirketlere büyük fayda sağlayacak şeklinde düzene sokmak ve modernize etmek için bir fırsat sunarlar. Bu yenilik müzik dağıtımı, kitap yayıncılığı, koleksiyonlar ve daha fazlasına iyileştirmeler getirecektir.

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Valve, sadece oyunlarıyla değil, Steam platformunun kendisiyle de deneme ve yenilik yapma istekleriyle tanınıyor. On yıl önce oyuncuların dijital oyun öğelerini satma ve takas ediş şeklini değiştirmek için öncüler olarak kabul edilen Valve, daha somut bir ortamın kolaylaştıracağı etkiyi büyük olasılıkla anlıyor. Bu öncü vizyonun ruhuyla, hızla büyüyen bu teknolojiyi şansa bırakmanızı istiyoruz: köklerinizi hatırlayın, sektörün genel oyun ekosistemine olumlu katkıda bulunduğunu kanıtlamasına izin verin ve Steam platformundan tüm bir yazılım kategorisini yasaklama kararınızı tersine çevirin."

Yapılan açıklama sonucunda Valve'dan henüz bir cevap gelmedi ve Steam mağazasından NFT ve kripto para birimi içeren oyunlar silinmeye devam ediyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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