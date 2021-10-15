26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait? - Haberler
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26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait?

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26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait?

Astrolojide toplamda 12 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 26 Kasım günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 26 Kasım hangi burç? 26 Kasım doğumluların burcu nedir? 26 Kasım günü hangi burç kadını, erkeği? 26 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 26 Kasım doğanlar hangi burca aittir? Kasım'ın 24'ü hangi burç? Yirmi altı Kasım burcu nedir? 26 Kasım doğanlar hangi burca mensuptur? Doğum tarihi 26 Kasım olanların burcu ne? Detaylar yazımızda...

Kasım 26 hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım doğumluların burcu nedir? 26 Kasım doğanlar Yay burcuna mı ait? 26 Kasım günü doğanların burcu nedir? Yay burcu özellikleri, 26 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 26 Kasım'da doğanların burcu ne olur? 26 Kasım hangi burca ait? 26 Kasım burcunun özellikleri nelerdir?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

  • Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
  • Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
  • Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
  • Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
  • Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
  • İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
  • Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
  • Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
  • Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
  • Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
  • Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
  • Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

26 Kasım burcu Yay'dır. 26 Kasım günü doğanların burcu Yay burcudur. 22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanların burcu Yay burcudur. Bu bakımdan 26 Kasım günü doğum günü olanların burcu da Yay burcu olmaktadır. 26 Kasım'da doğum tarihi olanların burcu Yay burcuna aittir.

26 Kasım günü burcu : Yay

22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasındaki günler Yay burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Yay burcudur:

  • 23 Kasım günü burcu : Yay
  • 24 Kasım günü burcu : Yay
  • 25 Kasım günü burcu : Yay
  • 26 Kasım günü burcu : Yay
  • 27 Kasım günü burcu : Yay
  • 28 Kasım günü burcu : Yay
  • 29 Kasım günü burcu : Yay
  • 30 Kasım günü burcu : Yay
  • 1 Aralık günü burcu : Yay
  • 2 Aralık günü burcu : Yay
  • 3 Aralık günü burcu : Yay
  • 4 Aralık günü burcu : Yay
  • 5 Aralık günü burcu : Yay
  • 6 Aralık günü burcu : Yay
  • 7 Aralık günü burcu : Yay
  • 8 Aralık günü burcu : Yay
  • 9 Aralık günü burcu : Yay
  • 10 Aralık günü burcu : Yay
  • 11 Aralık günü burcu : Yay
  • 12 Aralık günü burcu : Yay
  • 13 Aralık günü burcu : Yay
  • 14 Aralık günü burcu : Yay
  • 15 Aralık günü burcu : Yay
  • 16 Aralık günü burcu : Yay
  • 17 Aralık günü burcu : Yay
  • 18 Aralık günü burcu : Yay
  • 19 Aralık günü burcu : Yay
  • 20 Aralık günü burcu : Yay
  • 21 Aralık günü burcu : Yay

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir?

Yay, Latince'si Sagittarius olan bir burç. Başlangıç tarihi 24 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay burcu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Aynı şekilde yay burcu yıllık yorumlarını da yazımızdan okuyabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Yay

Doğum Tarihleri : 22 Kasım - 21 Aralık

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Jüpiter

Çok nadir olan bir durum bu yıl yay burcunda yaşanacak ve jüpiter 2012 yaylar için gelişim yılı olacaktır. Bu yılın ilk yarısında başaracaklarınız sizi yılın ikinci yarısında karşılaşacağınız önemli insanlara hazırlayacak. Jüpiter 11 haziran tarihine kadar boğa dönencesi'ndeki 6. Gündelik işler evinizde kalırken size başaracağınız küçük şeylerle iş yaşamanızda büyük fırsatlar sunacak. Kendinizi sıradan bir işte çalışıyor gibi görmenize rağmen işinize göstereceğiniz sadakat uzun vadede siz büyük kazanç sağlayacak. 3 haziran'a kadar 10. Kariyer evinizde kalacak olan mars, sizde saldırgan duyguları uyandırsa bile bu gezegenin başak dönencesi'nde oluşu saldırganlığınızı yapıcı enerjiye dönüştürecek. İş yaşamınızda büyük mesafe kaydedeceksiniz 23 ocak-13 nisan döneminde geri çekilme hareketi gösterecek mars nedeniyle bu süreçte hedeflerinize varmak için çok daha fazla çalışmanız gerecek. ikizler dönencesi'ndeki 7. Ortaklıklar evinize 11 haziran tarihinde girecek olan jüpiter, burada bir yıl süresince kalırken sizde her türlü ilişkiyi geliştirecektir. Bir taraftan aşk yaşamınız yeşerirken diğer taraftan size büyük kazanç sağlayabilecek kişiler ile bu süreçte ortaklıklar kurabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi her şeyi bildiğinize inandırmaktan çok, size yeni şeyler öğretebilecek ve limitlerinizin ötesine taşıyacak kişilerle birlikte olmaya çalışın. 5 ekim'de satürn'ün yengeç dönencesi'ndeki 12. Evinize girişiyle iki yıl sürecek yarım kalmış işlerin tamamlanması, önünüzdeki engellerin temizlenmesi ve imkânsız beklentilerin ortadan kaldırılması işlemlerine başlayacaksınız. 10 ekim'de neptün ile uyumlu bir konum alacak olan satürn, ideallerinizle şimdi içinde bulunduğunuz durumun gerçeklerini dengeye sokacaktır.

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Haber: 26 Kasım hangi burç? Kasım'ın 26'sı hangi burç? 26 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 26 Kasım hangi burca ait? - Haberler
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