26 Ekim Salı yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 26 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 26 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 26 Ekim Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

26 EKİM SALI TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:45 Kanunsuz Topraklar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çember: Gün Doğmadan

22:30 Sadakatsiz

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Tek Yürek

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali (Altyazılı)

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

SHOW YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, program ve filmler

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Masumlar Apartmanı

20:00 Ada Masalı

20:00 Çember: Gün Doğmadan

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

20:00 MasterChef Türkiye

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