26 Ekim Salı yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
26 Ekim 2021 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 26 Ekim Salı TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 26 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 26 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 26 Ekim Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:45 Kanunsuz Topraklar
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Gün Doğmadan
22:30 Sadakatsiz
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
SHOW YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
İşte bugünkü dizi, program ve filmler
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Masumlar Apartmanı
20:00 Ada Masalı
20:00 Çember: Gün Doğmadan
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
20:00 MasterChef Türkiye