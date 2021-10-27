26 Ekim 2021 Haberleri
26 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- ABD, İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planından derin endişe duyuyor
- Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kanlı saldırı: 12 ölü, 15 yaralı
- Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı
- Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
- Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı
- AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin sebebi ne? Son anketten dikkat çeken sonuç
- EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi
- ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a zeytin dalı! Normalleşme için Azerbaycan şartını sundu
- Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi koronavirüse yakalandı
- İstanbul'da metro bozulunca yolcular tünelde yürüdü
- Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak
- 'Soros' sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım
- EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı
- Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı
- ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı
- Scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi
- 'Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?' sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var
- Elektronik oylamaya geçilmesine rağmen tezkere Meclis'te eski usulde oylandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i mest etti, öve öve bitiremedi
- Annesinin 'Yılan' dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti
- CHP'den ayrılan Mehmet Ali Çelebi'den tezkere oylamasında eski partisinin 'Hayır' oyuna tepki
- Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı
- AK Partili Dağ, Irak ve Suriye'ye asker göndermeye 'hayır' diyen CHP'yi eleştirdi
- Bakan Soylu'dan uyuşturucu kullanılan binalar hakkında açıklama: Gece yık, arkasından mahkeme kararı gelsin
- Beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine yanıt: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
- İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla döven usta gözaltına alındı
- Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida kavgasının çıkış nedeni
- Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı
- Döviz büroları bakanlığın kararına tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
- TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti
- Aşı olmayan öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il olan Şanlıurfa'nın valisi pes etti: Yapacak bir şey kalmadı
- Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
- Genç kadının hayatını kaybettiği kaza anbean kamerada
- Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var
- 18 safkan Arap tayı açık artırmada 8 milyon 390 bin liraya satıldı
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