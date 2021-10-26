26 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 % 100 Futbol

03:15 Süper Lig Özetler

03:50 İngiltere Premier Lig Özetler

04:20 İtalya Serie A Özetler

04:40 İspanya La Liga Özetler

05:15 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı