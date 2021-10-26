26 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
26 Ekim 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:15 Süper Lig Özetler
03:50 İngiltere Premier Lig Özetler
04:20 İtalya Serie A Özetler
04:40 İspanya La Liga Özetler
05:15 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı