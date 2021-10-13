2568-Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile İkili İşbirliği Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!
2568-Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile İkili İşbirliği Programı çağrısı değerlendirme süreci sonuçlandı.
2568-Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile İkili İşbirliği Programı çağrısı değerlendirme süreci sonuçlandı. Her iki kuruluşça toplamda 4 projenin desteklenmesine karar verildi.
Desteklenmesine karar verilen proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Türkiye'deki Proje Yürütücüsü
Çin'deki Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
PROF. DR. GENÇAĞA PÜRÇEK
( Karadeniz Teknik Üniversitesi )
PROF. DR. ZHEFENG ZHANG
(Institute of Metal Research)
Tane boyutu ve nano çökeltiler üzerinden yüksek mukavemetli dövme Al alaşımlarının servis performanslarının optimize edilmesi
DOÇ. DR. SERKAN ATEŞ
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
DR. JUN ZHANG
(Chinese Academy of Sciences)
İki boyutlu van der Waals manyetik yapılarında moire yapıları ile egziton özelliklerinin mühendisliği
DR. HÜMBET NASİBLİ
(TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü)
DR. YUANAN ZHAO
(Shangai Institute of Optics and Fine Mechanics)
Uzay Kalifiye Optiklerin Lazer Dayanıklılığının Araştırılması ve Standartlaştırılması
PROF. DR. ERCAN YILMAZ
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
DR. MEİXİN FENG
(Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics)
Ay Görevi Roket Ateşleyici Sistem Veriminin İzlenmesinde, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemlerinde Kullanılacak Üstün Performansa Sahip GaN Fotodedektörlerin Üretilmesi