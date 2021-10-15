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25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor

MERSİN'de, 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle belden aşağısı tutmayan ve 25 yıl tekerlekli tahtanın üzerinde gezen Siracettin Çağlar (52), hayırsever desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu.

MERSİN'de, 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle belden aşağısı tutmayan ve 25 yıl tekerlekli tahtanın üzerinde gezen Siracettin Çağlar (52), hayırsever desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu.

Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde yaşayan Siracettin Çağlar, 2 yaşındayken çocuk felci geçirdi. Belden aşağısı tutumayan Çağlar, 25 yıl evden dışarı çıkmadı. Hayata küsen Çağlar, uzun yıllar sonra çevresindekilerin desteğiyle dışarı çıkmaya başladı. Çağlar, tekerlekli tahtanın üzerine oturup, elleriyle iterek, dışarıda dolaşmaya başladı. Çağlar için yapılan yardım çağrıları üzerine hayırsever tarafından akülü sandalye alındı. Hediyeyle mutlu olan Siracettin Çağlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte bugüne kadar onlarca kişiye tekerlekli sandalye temin eden Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu Kurucusu Halil Öz, "Hollanda'dan bir hayırseverimizin desteği ile akülü sandalyeyi temin ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak, engelli dostlarımıza sahip çıkalım" dedi.


25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor

25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor

25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor

25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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