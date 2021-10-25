25 Ekim Kabine toplantısı kararları! Kabine toplantısı bitti mi?

Kabine toplantısı bitti mi? sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kritik toplantıda gündeme yönelik önemli konular istişare edilirken toplantı kararları ve sonuçları da kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, 25 Ekim Kabine toplantısı kararlarında neler bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AFRİKA SEYAHATİ

"Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta 3 ülkeyi kapsayan ve toplamda 5 devlet başkanı ile bir araya geldiğimiz Afrika seyahati gerçekleştirdik. Gerek baş başa gerek heyetler arası görüşmelerde, bölgedeki büyük potansiyeli bir kez daha müşahede ettik. Hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz konulardan biri Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi geliştirmekti. 30 Afrika ülkesine 50 seyahat gerçekleştirdik. Dünyanın yükselen kıtası Afrika'nın önemi 21. yy giderek daha da çok artacaktır. Sömürgecilerin sürekli biçim, yol yöntem değiştirerek kıtayı elinde tutma gayretleri bitmedi. Afrika halkının geçmişte yaşadığı acılar, tüm tazeliğiyle durmaktadır. Afrikalı dostlarımız sahip oldukları zenginliklerin ve kendilerine sağlayacağı faydanın farkındadırlar. Hiç şüphesiz Türkiye'nin Afrika'ya bakışı Batı'dan farklıdır.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem