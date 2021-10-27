25 EKİM 2021 TARİHLİ BİRLİK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 11 -13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecekleri City Expo Fuarı'nın dokuzuncu kez kapılarını açıyor olmasının kıymetli olduğunu belirterek, " Türkiye'de bu kadar uzun soluklu bir şehircilik fuarı bulunmuyor. " dedi. Yılda iki kez toplanan Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Meclisi'nin sonbahar dönemi oturumu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü başkanlında gerçekleştirilen olağan meclis toplantısında, altı gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Başkan Hakan Tütüncü, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğinde ve AKBB koordinatörlüğünde bu yıl dokuzuncusunu düzenleyecekleri Antalya City Expo Fuarı hakkında açıklama yaptı. Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nu, pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl yapamadıklarını anımsatan Başkan Tütüncü, "Antalya City Expo'yu, bu yıl ki, fuar takvimine göre Mart ayında yapmamız gerekiyordu. Ama pandemi sebebiyle yapamadık. Covid-19 salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla City Expo Fuarı'mızı, 11 -13 Kasım 2021 tarihlerinde Anfaş Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. " diye konuştu. AKBB'nin şehircilik fuarı başarısı Tütüncü, Antalya City Expo Fuarı'nın, bu yıl dokuzuncu kez kapılarını açacağını belirterek, şunları söyledi: " Şehircilik fuarının dokuzuncu kez düzenleniyor olmasının kıymetli olduğunu ifade etmeliyim. Türkiye'de bu kadar uzun soluklu sürdürülen bir şehircilik fuarı bulunmuyor. Esası itibariyle şehircilik fuarları gerçekten zor işler; öyle kolay işler de değil, son derece meşakkatli işler. Sadece profesyonelleri ilgilendiren, halkın çok fazla alakadar olmadığı alanlarda fuar düzenlemenin zor organizasyonlar olduğunu ifade etmeliyim. Türkiye'nin değişik yerlerinde, birlikler, belediyeler bu anlamda şehircilik fuarları kurmaya niyet ettiler. Bu organizasyonu, bir, en fazla iki ya da üç yıl yapabildiler. Daha sonrası gelmedi. AKBB'nin, şehircilik fuarını dokuz kez düzenlemesi önemli bir başarıdır. " Fuara ilgi büyük Fuara yoğun bir katılım beklediklerini aktaran Tütüncü, "Binden fazla misafirimizi Antalya'mız da 3 gün boyunca ağırlayacağız. Bu rakam, önemli organizasyon gerektiren bir iş. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarını, belediyeleri, firmaları fuara davet ediyoruz. Uluslararası davetlerimiz de söz konusu. 11- 13 Kasım tarihlerinde güzel bir fuarı, şehrimize, ülkemize armağan edeceğiz. " açıklamasını yaptı. AKBB normale dönüyor Başkan Hakan Tütüncü, 2020'nin Mart ayından itibaren AKBB'nin çalışmalarının pandemi nedeniyle stabil bir düzeyde ilerlediğini hatırlatarak, konuşmasında şunları kaydetti: "Yakın bir tarihe kadar pandeminin yoğun etkilerini hepimiz derinden yaşadık. Bu etkiler sebebiyle birliğimizin eğitim faaliyetleri, bölge toplantıları maalesef yapılamadı. Encümen toplantılarımızı bile çoğu kez sanal ortamdan gerçekleştirdik. Şimdi üzerimizdeki kara bulutlar dağılıyor. Birliğimiz, yine rutin eğitim faaliyetlerine ve belediyelerimizin ufuklarını yükseltecek, hizmet kalitelerini artıracak çalışmalarına yeniden başlayacak. Ara verdiğimiz üye belediyelerimizi ziyaretlerimizi de yeniden gerçekleştireceğiz. " Birliğe denk bütçe Başkan Tütüncü'nün konuşmasından sonra olağan meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Birliğin, 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait 4 milyon 100 bin TL'lik bütçesi oy birliği ile meclisten geçti. Oylamanın ardından söz alan Başkan Tütüncü, denk bir bütçe hazırladıklarını ifade etti. AKBB'ye 5 belediye daha üye oldu Birlik Meclisi, Denizli Baklan (AK Parti), Konya Hadim (AK Parti), Konya Akören (MHP), Karaman Göktepe (CHP), Afyonkarahisar Akharım (AK Parti) belediyelerinin üyelik başvurularını da oy birliği ile kabul etti. Üyelikleri kabul edilen 5 belediye ile birlikte AKBB'nin üye sayısı 82 oldu.

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