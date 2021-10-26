25 Ekim 2021 Haberleri
25 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Sudan'da darbe karşıtı protestolarda 7 kişi hayatını kaybetti
- Beşiktaş, Galatasaray galibiyeti sonrası Mohamed'i lakabı üzerinden vurdu: Onun evinde yılanlara izin yok
- En acı ölüm! Baba, minibüsünü park ettiği sırada 4 yaşındaki oğlunu ezdi
- Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü
- Kuzey Irak'ta teröristlerin EYP'li tuzağında bir askerimiz şehit oldu
- Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
- Galatasaray'da penaltı öncesi kriz çıkmış! Fatih Terim'den canlı yayında Mohamed'e tepki
- Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor
- Mısır'da 2017'den bu yana uygulanan OHAL sona erdi
- Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkındaki soruya net yanıt: Hayır demeyiz
- Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti
- Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine 'not edildi' deyip Kavala açıklamasını yenilediler
- Dev derbi nefes kesti! Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi
- Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine Fuat Oktay'dan tepki
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi
- Teixeira-Kerem Aktürkoğlu pozisyonu sonrası Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor
- Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti
- Beşiktaş'a hayat veren pozisyon! Muslera, Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu
- Sigara isteğine olumsuz yanıt alan şahıs, genç kızın telefonunu elinden alarak kayıplara karıştı
- Yedek kulübesindeki sohbette kahkahalara boğuldular! Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın o anları büyük ilgi çekti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
- Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı çıkış: Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar
- Kıyamet alameti olarak biliniyor! Tek gözlü oğlak tüyleri diken diken etti
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler
- Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan ilk işi için olay yaratan pozlar
- Şut idmanında şampiyon oldu, formayı kaptı! Fatih Terim'den derbi için sürpriz tercih
- Düğün sonrası eğlencesinde 'Neden hesabı sen ödedin?' tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı
- Lakabı 'kara ölüm' olan devasa baykuş, 150 yıl aradan sonra ilk kez ormanda ağaçların arasında görüldü
- Dolmabahçe'de denge bir kez daha bozuldu! Yıldız futbolcu takımını sırtladı galibiyete götürüyor
- 'Çocuk benden değil' diyerek yayına çıkan adamı DNA testi haklı çıkardı! Bir de kısır olduğunu öğrendi
- Prens Selman hakkında çok konuşulacak iddia: Babası kral olsun diye amcasını öldürmek için plan yapmış
- Büyükelçilerin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
- Efsane golcü Fatih Tekke'den olay itiraf! Beşiktaş'ın hocasına kafa atmadığı için bin pişman
- Katil balina Akdeniz kıyılarına kadar geldi! Balıkçılar bile ilk defa gördü
- Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı
- 10 büyükelçi geriliminin durulmasıyla dolar 9,57 seviyesine kadar geriledi
- Seren Serengil'e zina tepkisi! 'Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor' sözleri yeniden gündemde
- Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı boşanma gerekçesini açıkladı: Evlilikte de yapabiliriz diye düşündük
- 80 kuruşla başladıkları yolculuk 314 TL ceza ile bitti
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