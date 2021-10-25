25-31 Ekim Haftalık Etkinlikler - Haberler
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25-31 Ekim Haftalık Etkinlikler

Habermetre - Haberler | Toplum
25-31 Ekim Haftalık Etkinlikler

25 Ekim 2021, Saat 12. 30Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü"İstanbul Kenti Makroformunun Değişim Öyküsü"Konuk: Doç. Dr. Oya Akın, Yıldız Teknik ÜniversitesiMeeting ID: 969 0372 3235Passcode: 69205626 Ekim 2021, Saat 11.

İSTANBUL (Habermetre) - 25 Ekim 2021, Saat 12. 30

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

"İstanbul Kenti Makroformunun Değişim Öyküsü"

Konuk: Doç. Dr. Oya Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi

Meeting ID: 969 0372 3235

Passcode: 692056

26 Ekim 2021, Saat 11. 00

ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri

"Almanya Seçimleri Sonrası AB- Çin ve Almanya İlişkileri"

Konuklar:

Doç. Dr. Çiğdem Nas/ İKV Genel Sekreteri

Sibel Karabel/ İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkez Müdürü

Moderatör: Hande Demirel

Meeting ID: 922 2828 8203

Passcode: 155511

26 Ekim 2021, Saat: 13. 00

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı - Ataşehir RAM

"Bağlanma Kuramları ve Uygulamalar"

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nurgül YAVUZER

Meeting ID: 935 8747 0436

Passcode: 414055

27. 10. 2021 Çarşamba, Saat 10. 00 - 16. 30

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

"3. Ulusal Sedef ve Artrit Hasta Deneyim Zirvesi"

Konuklar:

Prof. Dr. Tülay Ortabağ- İstanbul Gedik Üniversitesi

Prof. Dr. Can Bilgili- İstanbul Gedik Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Sarı - Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Romatoloji&İmmünoloji

Prof. Dr. Metin Başaran - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji&Hepatoloji

Prof. Dr. İlknur Altınay - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji

Doç. Dr. Derya Beydağ - İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik- İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı- İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Niran Çoban- İstanbul Gedik Üniversitesi

Gedik MYO Konferans Salonu

28 Ekim 2021, Saat 10. 00

Hukuk Fakültesi

"29 Ekim Öncesi Meclis İçi Muhalefet"

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇEKİÇ

Meeting ID: 989 1859 0820

Passcode: 879662

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