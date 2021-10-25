25-31 Ekim Haftalık Etkinlikler
25 Ekim 2021, Saat 12. 30Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü"İstanbul Kenti Makroformunun Değişim Öyküsü"Konuk: Doç. Dr. Oya Akın, Yıldız Teknik ÜniversitesiMeeting ID: 969 0372 3235Passcode: 69205626 Ekim 2021, Saat 11.
İSTANBUL (Habermetre) - 25 Ekim 2021, Saat 12. 30
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü
"İstanbul Kenti Makroformunun Değişim Öyküsü"
Konuk: Doç. Dr. Oya Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi
Meeting ID: 969 0372 3235
Passcode: 692056
26 Ekim 2021, Saat 11. 00
ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri
"Almanya Seçimleri Sonrası AB- Çin ve Almanya İlişkileri"
Konuklar:
Doç. Dr. Çiğdem Nas/ İKV Genel Sekreteri
Sibel Karabel/ İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkez Müdürü
Moderatör: Hande Demirel
Meeting ID: 922 2828 8203
Passcode: 155511
26 Ekim 2021, Saat: 13. 00
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı - Ataşehir RAM
"Bağlanma Kuramları ve Uygulamalar"
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nurgül YAVUZER
Meeting ID: 935 8747 0436
Passcode: 414055
27. 10. 2021 Çarşamba, Saat 10. 00 - 16. 30
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
"3. Ulusal Sedef ve Artrit Hasta Deneyim Zirvesi"
Konuklar:
Prof. Dr. Tülay Ortabağ- İstanbul Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Can Bilgili- İstanbul Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Sarı - Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Romatoloji&İmmünoloji
Prof. Dr. Metin Başaran - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji&Hepatoloji
Prof. Dr. İlknur Altınay - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji
Doç. Dr. Derya Beydağ - İstanbul Gedik Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik- İstanbul Gedik Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Çağla Pınarlı- İstanbul Gedik Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Niran Çoban- İstanbul Gedik Üniversitesi
Gedik MYO Konferans Salonu
28 Ekim 2021, Saat 10. 00
Hukuk Fakültesi
"29 Ekim Öncesi Meclis İçi Muhalefet"
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇEKİÇ
Meeting ID: 989 1859 0820
Passcode: 879662