24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT yakaladı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), "Resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Çiftlik Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi - MUĞLA

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