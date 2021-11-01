24 Kasım Öğretmenler Günü 2021 tatil mi? Okullarda Kasım ayı ara tatil tarihleri ne zaman başlıyor? MEB 2021 2022 çalışma takvimi nedir?
24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ara tatilin yapılacağı tarih yaklaşması ile birlikte internet aramalarında sürecin başlayacağı gün araştırılmaya başlandı. Söz konusu bilindiği üzere 2021 2022 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni yıl çalışma takvimi yayınlanmıştı. Peki, 24 Kasım tatil mi? Okullarda Kasım ayı ara tatil tarihleri ne zaman başlıyor? MEB 2021 2022 çalışma takvimi, Kasım ayı ara tatili olacak mı?
24 Kasım gününe sayılı günler kala vatandaşlar Öğretmenler Günü hakkında araştırımalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı konusu oldu. Peki, 24 Kasım tatil mi? Okullarda Kasım ayı ara tatil tarihleri ne zaman başlıyor? MEB 2021 2022 çalışma takvimi, Kasım ayı ara tatili olacak mı? İşte detaylar haberimizde...
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de resmi tatil olmayacak.
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Okullarda yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi okula gidecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü de 3 aylık tatile girecek.