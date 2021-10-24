24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Ekim 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.
03:40 İleri Üçlü
05:10 FIFA Magazin
05:35 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.
08:40 14 Fotoğrafta Elmander
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:35 Süper Lig Özetler
09:40 İtalya Serie A Özetler
09:45 İspanya La Liga Özetler
09:50 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 2021 Ampute Futbol Türkiye Kupası Final
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi