24 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.

03:40 İleri Üçlü

05:10 FIFA Magazin

05:35 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Eyüpspor - Adanaspor A.Ş.

08:40 14 Fotoğrafta Elmander

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:35 Süper Lig Özetler

09:40 İtalya Serie A Özetler

09:45 İspanya La Liga Özetler

09:50 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

10:55 2021 Ampute Futbol Türkiye Kupası Final

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor A.Ş.

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Yılport Samsunspor - BB Erzurumspor

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

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