24 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Göztepe - Trabzonspor

02:45 İH Konyaspor - Y. Kayserispor

04:30 Ç. Rizespor - Kasımpaşa

06:15 Gaziantep FK - G. Giresunspor

08:00 Z Raporu

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Arşiv Süper Lig: FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

12:30 Arşiv Süper Lig: Fenerbahçe - A. Alanyaspor

13:00 Maç Başlıyor

13:30 V. Karagümrük - A. Hatayspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 DG Sivasspor - A. Demirspor

18:00 Beın Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri