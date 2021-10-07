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(23) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sözlü Sınav Sonuçları

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(23) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sözlü Sınav Sonuçları

T. C.ADALET BAKANLIĞIPERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDENBakanlığımızca 07-09/09/2021 tarihlerinde sözleşmeli mütercim-tercüman pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.

T. C.

ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 07-09/09/2021 tarihlerinde sözleşmeli mütercim-tercüman pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.

Adaylar istenilen belgeler;

a) Mal bildirimi (Ek-1),

b) Bilgi formu (Ek-2),

c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,

d) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v. b)

e) KPSS sonuç belgesi,

f) Sağlık beyanı (Ek-3),

g) Etik sözleşmesi (Ek-4),

h) Askerlik durum belgesi (terhis belgesi, tecil belgesi)

ı) YDS sonuç belgesi

Yukarıda belirtilen belgelerin 18/10/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

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