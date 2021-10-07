(23) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sözlü Sınav Sonuçları
T. C.ADALET BAKANLIĞIPERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDENBakanlığımızca 07-09/09/2021 tarihlerinde sözleşmeli mütercim-tercüman pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
T. C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bakanlığımızca 07-09/09/2021 tarihlerinde sözleşmeli mütercim-tercüman pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
Adaylar istenilen belgeler;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) Bilgi formu (Ek-2),
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
d) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v. b)
e) KPSS sonuç belgesi,
f) Sağlık beyanı (Ek-3),
g) Etik sözleşmesi (Ek-4),
h) Askerlik durum belgesi (terhis belgesi, tecil belgesi)
ı) YDS sonuç belgesi
Yukarıda belirtilen belgelerin 18/10/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.
DUYURULUR.