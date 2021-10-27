23 madalyayla döndüler Samsun'u gururlandırdılar

ANKARA (Habermetre) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 7-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlediği Türkiye Atlama Şampiyonası'na Samsunlu sporcular damga vurdu. Keçiören Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan kule ve tramplen atlama şampiyonasına katılan Samsun Kule ve Tramplen Atlama Spor Kulübü'nden 15 sporcunun tamamı madalya kazandı. Yaş kriterlerine göre sporculardan 4'ü uluslararası yarışmalarda Samsun'u temsil edecek.

Şampiyonadan 10 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 23 madalyayla dönen sporcular, baş antrenör Caner Keleş ve Yasin Muhammet Gündoğdu ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette şehri gururlandıran sporcuları tebrik eden Başkan Demir, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şehri temsil edecek sporculara çeşitli hediyeler takdim edip başarılar diledi.

Samsun Kule ve Tramplen Atlama Spor Kulübü daha önce de 14 sporcu ile katıldığı Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası'nda 7 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazanmıştı. 3 sporcu milli takım barajını geçerek Sırbistan Balkan Şampiyonası, Bulgaristan Sofia Diving Cup ve İtalya'da düzenlenen Roma Comen Cup'da Türkiye'yi ve Samsun'u temsil etmişti.

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